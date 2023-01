El Niño: o regresso do fenómeno que vai aquecer (ainda mais) o planeta

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O El Niño deverá voltar no final deste ano e poderá causar ondas de calor sem precedentes. Numa altura em que o mundo se continua a debater com as alterações climáticas, os cientistas alertam que o fenómeno poderá ser responsável por temperaturas "fora do normal".







De acordo com o IPMA , este trata-se de um fenómeno "oceano-atmosférico que afeta o clima regional e global e a circulação geral da atmosfera". No fundo, falamos de um acontecimento que ocorre de quatro em quatro anos e que provoca "variações na atmosfera sobre a região de águas aquecidas", estando associado a "anos secos ou muito secos".Normalmente tem uma duração média de seis a 15 meses e verifica-se no setor Centro-Leste do Oceano Pacífico, predominantemente na faixa equatorial.A nível prático, segundo o The Guardian, os cientistas alertam que será muito provável que o aquecimento global exceda 1,5°C, mas os efeitos concretos só deverão ser sentidos no próximo ano. Como falamos de um fenómeno que ocorre durante o inverno, o mais provável é que só em 2024 se sinta aumento da temperatura e que este seja um dos "anos mais quente da história".Este acontecimento climático está ainda ligado a outro fenómeno, o La Niña, responsável pelo "arrefecimento anómalo das águas superficiais do Oceano Pacífico Central e Oriental" tendo a capacidade de formar as chamadas "piscina de águas frias".