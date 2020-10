O presidente dos EUA, Donald Trump, dirigiu-se este sábado a um hospital militar para tratamento da Covid-19 após ter testado positivo. Apenas 17 horas depois do seu diagnóstico ter ficado público, Trump saiu da Casa Branca para um helicóptero que o levou ao Walter Reed National Military Medical Center em Bethesda, Maryland.

Com um fato e máscara, não falou a jornalistas mas deixou uma mensagem em vídeo no Twitter. "Penso que estou a sair-me muito bem, vamos assegurar-nos que as coisas resultam", disse o presidente norte-americano num curto vídeo. Esta sexta-feira, também através do Twitter, o chefe da Casa Branca anunciou estar infetado pelo novo coronavírus, juntamente com a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump.





"O presidente Trump permanece bem, tem sintomas ligeiros e tem trabalhado ao longo do dia. Por cautela, e por recomendação do seu médico e de especialistas médicos, o Presidente trabalhará desde os escritórios presidenciais em Walter Reed nos próximos dias. O presidente agradece o apoio de todos e da Primeira-Dama", lê-se no comunicado da Casa Branca.

Trump irá agora passar os próximos dias no hospital militar como "medida de precaução", indicou a assessora de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany.

O presidente dos EUA, de 74 anos, tem "pouca febre, tosse e congestão nasal", além de fadiga, tudo sintomas comuns em doentes da Covid-19, de acordo com uma fonte familiar ao New York Times.

De acordo com o médico da Casa Branca, Sean Conley, Donald Trump recebeu um ‘cocktail’ experimental de anticorpos, permanece "cansado, mas mantém "bom moral". "Esta tarde, o Presidente continua cansado, mas com bom moral", disse Sean Conley, o médico do Presidente, em comunicado citado pela AFP.

Segundo o médico, Donald Trump recebeu uma dose do ‘cocktail’ experimental desenvolvido pelo laboratório Regeneron, que deu resultados preliminares encorajadores em testes clínicos num pequeno número de pacientes. O presidente norte-americano está ainda a tomar zinco, vitamina D, aspirinas e outros medicamentos. A Casa Branca indicou ainda este sábado que Trump recebeu uma dose de Remdesivir, um medicamento anti-viral vendido pela Gilead.





Durante a madrugada deste sábado, Trump voltou ao Twitter, deixando uma mensagem de agradecimento. "Estou a ir bem, acho eu! Obrigado a todos. Amor!!!"





Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020

A apenas 31 dias das eleições que decorrem a 3 de novembro, este é o mais recente revés do candidato republicano, que está atrás nas intenções de voto em relação ao democrata Joe Biden.

O presidente norte-americano tem vindo a desvalorizar a pandemia da Covid-19 e os seus tratamentos e está em risco devido à sua idade e peso. Não tem histórico de problemas de saúde mas é conhecido que não segue uma dieta equilibrada e não realiza exercício físico regularmente.