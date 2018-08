O governo de Nicólas Maduro alega que a União Europeia está a intrometer-se nos assuntos internos do país, relacionados com o ataque ao presidente Maduro no sábado passado.

O governo venezuelano está a acusar a União Europeia (EU) de ingerência nos assuntos internos do país e de manter uma "retórica irracional e colonialista", referindo-se à investigação que a UE interpôs depois do ataque a Nicólas Maduro, presidente da Venezuela. O país da América do Sul disse, na sexta-feira, não compreender os esforços da UE para desmentir que as explosões do drones no sábado passado trataram-se de um acto terrorista.

"O Governo da Venezuelana condena categoricamente as declarações do Serviço Europeu de Acção Exterior da UE que se convertem, novamente, num grosseiro acto de ingerência em assuntos que são da exclusiva competência das instituições venezuelanas", refere o comunicado divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) da Venezuela.

Para o governo venezuelano, o ataque ao qual o presidente escapou ileso terá sido uma "tentativa de magnicídio em grau de frustração" e um acto de terrorismo, com o objectivo de "desencadear um processo violento e perturbar a estabilidade política que o país desfruta desde a eleição da Assembleia Constituinte".

"A UE continua presa na sua retórica irracional e colonialista, preferindo negar as acções terroristas que não só estavam dirigidas a atentar contra a vida do Presidente Nicolás Maduro, mas também contra a vida das máximas autoridades dos poderes públicos, alto comando militar e membros do corpo diplomático presente no acto", acrescenta a nota.

"O Presidente Nicolás Maduro está firmemente decidido a continuar o caminho da paz, das leis e da Constituição. Esses são os caminhos da revolução bolivariana, no obstante esse caminho só será possível com justiça e a justiça faz-se presente quanto este tipo de actos que atentam contra a paz da república não ficam impunes", conclui o comunicado do MNE.

A UE pediu na sexta-feira uma investigação "exaustiva e transparente" sobre o ataque a Maduro, segundo o Serviço Europeu de Acção Externa (SEAE),

No sábado passado, o presidente Nicólas Maduro estava a discursar na cerimónia do 81.º aniversário da Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar), que decorria na Avenida Bolívar de Caracas, quando se deram duas explosões, que obrigaram o presidente do país a fugir do recinto. As autoridades de Caracas defendem que estas foram provocadas por dois drones. Sete militares venezuelanos ficaram feridos nas explosões.





ÚLTIMA HORA | VIDEO - Situación irregular en la avenida Bolívar de Caracas durante Cadena Nacional de Maduro en acto con la GNB.

VTV cortó de emergencia la transmisión oficial. pic.twitter.com/SMZeFZlRv4 — Alberto Rodríguez (@AlbertoRodNews) 4 de agosto de 2018







"Caça às bruxas" na Venezuela?

A campanha frenética para encontrar os culpados foi lançada: até agora, as autoridades do país identificaram 25 indivíduos alegadamente evolvidos no ataque – dois deles deputados da oposição na Assembleia Nacional – e acusaram a oposição e a Colômbia de terem planeado a "ofensiva". Maduro chegou a acusar o ex-presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de ser a mente por detrás do ataque.

Na terça-feira, os Serviços Secretos Bolivarianos (SEBIN) detiveram em Caracas Juan Requesens, deputado de 29 anos e o primeiro acusado do "atentado" – um detenção ilegal já que o político tem imunidade que só pode ser levantada com a aprovação do parlamento da Venezuela. Requesens está a ser acusado de ajudar autores do ataque a atravessar a fronteira com a Colômbia.

Julio Borges, ex-presidente do parlamento venezuelano exilado em Bogotá, também está a ser indiciado. O Supremo Tribunal da Venezuela já afirmou que "existem elementos que atestam a responsabilidade de Borges na tentativa de cometimento flagrante do delito de homicídio internacional qualificado" contra Maduro.

Borges já reagiu e frisou que "todos sabemos que é uma artimanha para perseguir e condenar quem se opõe à tua ditadura", referindo-se a Nicólas Maduro.



Outras seis pessoas já foram detidas na na sequência da explosão do drones.

A Rússia, Cuba, Nicarágua, Bolívia e Equador já declararam o seu apoio à Venezuela depois da alegada tentativa de assassinato de Maduro.