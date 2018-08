ÚLTIMA HORA | VIDEO - Situación irregular en la avenida Bolívar de Caracas durante Cadena Nacional de Maduro en acto con la GNB.

A transmissão de um discurso televisivo do presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, foi interrompida abruptamente devido a uma explosão. Maduro discursava num evento militar quando a transmissão ficou sem som de repente. As imagens passaram então para a parada, altura em que se vê os miliares a correrem. A transmissão foi então interrompida.As autoridades governamentais avançaram que Maduro foi alvo de um ataque de um drone, cerca de uma hora depois do acidente. Nas redes sociais, também alguns jornalistas indicam que fontes não oficiais asseguram que "um drone carregado com C4 atingiu o palco, ferindo vários militares". Maduro foi retirado do local, em segurança, tal como os outros políticos presentes.Há também indicações que as autoridades tiraram as câmaras a equipas televisivas presentes no momento do incidente.