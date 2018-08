Milhares de romenos invadiram as ruas de Bucareste em protesto contra o governo e a corrupção do país, na sexta-feira e sábado passados. Mais de 450 pessoas ficaram feridas durante as manifestações e perto de 30 foram detidos pelas autoridades. Segundo a Reuters, os protestantes reuniram-se na praça Victoriei e gritaram "demissão", referindo-se ao governo romeno que acusam de ser corrupto. "Não queremos ter de pagar subornos a torto e a direito" e "Não tenham medo! Os romenos vão erguer-se!", foram algumas das frases gritadas durante os protestos.

Na noite de sexta-feira, os civis fizeram um momento de silêncio para lembrar a memória dos que morreram na revolução de 1989 e acusaram o governo da Roménia de não permitir alternativas políticas, pedindo a demissão do actual governo. A tensão escalou quando algumas pessoas tentaram furar a barreira policial a proteger o edifício onde está sediado o governo romeno.









As autoridades da Roménia dispararam gás lacrimogéneo, gás pimenta e canhões de água contra os protestantes, numa noite de sexta-feira repleta de violência. Alguns vídeos gravados por testemunhas mostram agentes da polícia a agredir os protestantes.

A manifestação foi convocada por membros da diáspora romena – muitos em férias no país – para protestar contra a corrupção e alegada intromissão do governo no poder judicial. Em causa está também o afastamento da procuradora Laura Kovesi, que liderava a agência anticorrupção, pelo governo do Partido Social Democrata, que a acusou de abuso de poder durante o seu mandato à frente da Direcção Nacional Anticorrupção.





A intervenção policial foi criticada abertamente pelo presidente romeno, que pediu explicações ao Ministério do Interior sobre o uso desproporcional de força sobre os manifestantes. "Condeno firmemente a intervenção brutal da polícia anti-motim, fortemente desproporcional em relação às acções da maioria das pessoas", frisou Klaus Iohannis num comunicado.

"Vim embora para dar aos meus filhos uma vida melhor, que não era possível aqui na altura", contou à Reuters Daniel Ostafi, de 42 anos. O camionista romeno saiu do país há 15 anos e lamenta não ter condições para regressar. "Infelizmente, continua a não ser possível, as pessoas que nos governam não estão qualificadas e são corruptas", afirmou.





A Roménia costuma aparecer nos últimos lugares de rankings de percepção de corrupção na União Europeia (UE). O Concelho Anticorrupção da Europa, o GRECO, publicou um relatório onde considera que o país está em risco de não cumprir as medidas internacionais de anticorrupção da UE. No Índice de Percepção de Corrupção e Transparência Internacional, a Roménia está no lugar 49.º num total de 180 países examinados.