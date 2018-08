A nova vítima mortal trata-se de uma mulher que ficou na altura com ferimentos graves.

O número de vítimas mortais do incêndio que afectou a península Ática, na Grécia, a 23 de Julho, voltou a subir: até agora, são 94 mortos, depois da morte de uma senhora hospitalizada com ferimentos graves. Ainda cerca de 30 pessoas continuam hospitalizadas na Grécia, cinco delas em estado crítico.



O incêndio deflagrou no passado mês de Julho, atingindo a zona este de Atenas e chegando à estância balnear de Mati.



Após a tragédia, estão a ser apuradas as responsabilidades: o Governo grego admitiu que foi díficil coordenar a retirada de pessoas durante os fogos, devido aos ventos de cerca de 120 quilómetros por hora naquele dia e por os bombeiros não terem sido devidamente notificados do tamanho exacto e localização do incêndio, o que prejudicou a acção da polícia grega. O planeamente urbanístico deficitário na zona de Mati também complicou a situação.



Um inquérito policial já foi aberto e quatro altos funcionários do Governo foram despedidos na sequência da tragédia.