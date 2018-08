O governo italiano exigiu a demissão dos directores da concessionária Autostrade per l'Italia, uma subsidiária da Atlantia, e responsável pela concessão e manutenção da ponte que desabou na terça-feira em Génova, matando, pelo menos, 39 pessoas.

Fontes do Ministério do Interior italiano, citadas pela imprensa italiana, referiram que entre as vítimas mortais estão três crianças entre os 8 e 12 anos. Os socorristas também retiraram dos escombros 16 feridos, 12 dos quais em estado grave. Além disso, 632 pessoas tiveram que abandonar as suas casas por motivos de segurança.

Numa mensagem na rede social Facebook, o ministro das Infraestruturas, Danilo Toninelli, disse que "os directores da Autostrade per l'Italia devem demitir-se antes de tudo" e avançou que o Governo italiano "activou todos os procedimentos para a possível revogação das concessões e a imposição de uma multa de até 150 milhões de euros". "Se não são capazes de administrar as nossas auto-estradas, o Estado o fará", disse Toninelli.

O ministro das Infra-estruturas disse "num país civilizado não se pode morrer por uma ponte que desaba" e reiterou que os culpados "desta tragédia injustificável devem ser punidos". As empresas que administram as nossas estradas embolsam as portagens mais caras da Europa, pagando concessões a preços vergonhosos. Recebem milhares de milhões, pagam uns poucos milhões de impostos e nem sequer realizam a manutenção necessária para as pontes e auto-estradas de ponte e estradas", explicou.

O ministro italiano disse que "o Fundo de Emergência da Protecção Civil será usado para restaurar o sistema ordinário da área afectada". Para "a reconstrução da ponte Morandi" que "precisava de manutenção ao longo de décadas, serão utilizados recursos do Plano Económico e Financeiro das Auto-estradas, que será discutido em Setembro, e outros recursos de dois fundos dedicados a intervenções de infra-estrutura será usada".



Toninelli disse que o Governo vai desenvolver "um verdadeiro plano Marshall" para garantir o bom estado das infraestruturas do país e considerou o dever de o Estado "usar o dinheiro público para manter essas vias vitais do país, em vez de desperdiçá-lo em grandes obras inúteis".

O ministro do Interior, Matteo Salvini, prometeu, por seu turno, que os responsáveis pelo acidente "pagariam, pagariam tudo e pagariam caro".

Segundo a protecção civil italiana, contando com todo o pessoal envolvido (bombeiros, polícias, Cruz Vermelha), foram mobilizadas cerca de mil pessoas para os trabalhos de resgate.



