O viaduto da auto-estrada 10 que colapsou esta terça-feira em Génova é alvo de discussão e críticas há longos anos por reparações constantes. Baptizada de ponte Morandi, em homenagem ao seu criador, o engenheiro civil Riccardo Morandi, foi construída entre os anos de 1963 e 1967. É conhecida como "Ponte de Conduta" pela empresa que a construiu e como "Ponte de Brooklyn" pela forma semelhante à famosa ponte norte-americana.

Com mais de um quilómetro de comprimento – cerca de 1182 metros - e a estrada a uma altura de 45 metros sobre o rio Polcevera, a estrutura é composta por betão pré-esforçado no convés e betão armado nos três postes que atingem os 90 metros de altura.

Foi inaugurada a 4 de Setembro de 1967, com direito à presença do presidente da República de então, Giuseppe Saragat. Desde a sua construção que o viaduto tem sido alvo de profundas manutenções, com a mais recente a ter início em 2016.

Funcionários do viaduto afirmaram à Reuters que continuavam a ocorrer trabalhos para fortificar a estrutura da ponte na altura do colapso, adiantando que a ponte estava constantemente a ser monitorizada. Segundo a imprensa italiana, esta necessidade de controlo constante foi gerando várias críticas à segurança da obra.

O director dos serviços de emergência de Génova indicou anteriormente que há "dezenas de mortos", enquanto que o Ministério do Interior italiano indicou a existência de 11 mortos.

Na origem da queda, adianta o jornal Il Fatto Quotidiano, pode estar uma falha estrutural. Nos últimos dias, a zona tem sido afectada por mau tempo e fortes chuvas.