"É a maior tragédia a envolver uma ponte desta importância na Europa nas últimas décadas". A declaração do vice-ministro das Infra-estruturas e dos Transporte da Itália, Edoardo Rixi, espalha a consternação provocada pela parte central da ponte Morandi, após uma violenta e repentina tempestade cerca das 12h00 (hora local, 11h00 horas em Lisboa). As autoridades confirmaram a existência de pelo menos 22 vítimas mortais. Um número que pode vir a aumentar e que não surpreendem quem testemunhou a violência da queda da estrutura.

"Pouco passava das 11h30 quando vimos os raios a caírem em cima da ponte. De seguida, vimos como a estrutura desabava", contou à imprensa italiana Pietro M., que se encontrava dentro do seu carro quando aconteceu a tragédia. Não era o único. Alberto Lercari estava perto da ponte no momento da queda. "Vi pessoas a correrem na minha direcção, descaliças e aterrorizadas. Foi horrível", disse citado pela Rai. O motorista de autocarros saía do túnel quando ouviu um "estrondo", acrescentou.

Ao El País, Piero Fraterrigo contou como se viveu o acidente numa fábrica que fica perto da ponte. "Ao princípio, pensei que que era material da própria fábrica que tinha caído". O choque deu-se quando chegou ao pátio da empresa e viu que faltava um troço de mais de 100 metros à ponte. "Foi impressionante. Víamos a ponte no meio da neblina sem um grande pedaço. Parecia uma ilusão óptica", assegurou. Citado pelo mesmo jornal, um outro testemunho confessou que viu relâmpagos caírem sobre a ponte mesmo antes da queda da infra-estrutura.

Ao La Stampa, Davide Ricci contou que a queda começou com o "desmoronamento do pilar central" – só "depois tudo caiu". "Foi como se [a ponte] tivesse sido atingida por um raio", finalizou.