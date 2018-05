O músico brasileiro Gilberto Gil cancelou a actuação que tinha marcada para Telavive, em Israel, no dia 04 de Julho, na sequência de protestos em Gaza durante os quais o exército daquele país matou 60 palestinianos.A informação foi avançada pelo colunista d'O Globo Ancelmo Gois e já foi saudada pela Campanha Palestiniana pelo Boicote Académico e Cultural de Israel, mais conhecida por movimento BDS.Numa declaração divulgada pelo promotor local do concerto e citada pelo The Jerusalem Post, Gil lamentou, mas disse que "após uma cuidada reflexão" a banda não iria actuar em Israel este ano."O sentimento geral de todos é de apreensão, uma vez que Israel está a atravessar um momento sensível. Esperamos contar com a vossa compreensão, já que é um assunto que também é delicado para nós. Amamos Israel e sempre nos sentimos calorosamente recebidos. Haverá outras oportunidades e esperaremos por tempos melhores", lê-se no texto.Em Julho de 2015, Gil e Caetano Veloso tinham sido alvo de vários apelos do movimento BDS e de outros músicos como Roger Waters para que não actuassem em Israel, mas mantiveram o concerto. Nesse momento, fizeram uma visita à Cisjordânia, guiada pela organização não-governamental Breaking The Silence, criada por veteranos do exército israelita que pretendem mostrar ao público o que dizem ser "a realidade da vida quotidiana nos territórios ocupados".Meses mais tarde, Caetano Veloso publicou um texto na Folha de São Paulo, intitulado "Visitar Israel para não mais voltar a Israel", no qual realçava o quanto apreciava o país, mas com uma ressalva final: "Gosto de Israel fisicamente. Telavive é um lugar meu, de que tenho saudade, quase como tenho da Baía. Mas acho que nunca mais voltarei lá".Na semana passada, pelo menos 60 palestinianos foram mortos e 2.711 ficaram feridos em protestos na Faixa de Gaza perante o exército israelita, no que foi o dia mais sangrento desde a guerra do verão de 2014 em Gaza.Os protestos inseriram-se no movimento de contestação designado "marcha de retorno", iniciado a 30 de Março, e ocorreram no mesmo dia em que foi inaugurada a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém.Desde o início da "marcha de retorno", cerca de 100 palestinianos foram mortos.