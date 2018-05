A cimeira histórica entre Donald Trump e Kim Jong-un ainda está oficialmente marcada na agenda da Casa Branca para dia 12 de Junho, em Singapura, mas é possível que esta não se realize após novas tensões diplomáticas e políticas entre as duas potências mundiais.

Em causa estão as últimas declarações do Conselheiro de Segurança Nacional norte-americano, John Bolton - que sugerem que o "modelo líbio" de desnuclearização poderia ser usado na Coreia do Norte -, e os exercícios militares conjuntos dos EUA e Coreia do Sul, que levaram Pyongyang a suspender as conversações diplomáticas. Dadas estas acções do governo norte-coreano, têm surgido novas dúvidas sobre o empenho do país relativamente ao abandono do programa nuclear.

Devido a este clima de tensão, o cepticismo sobre a realização do encontro entre Trump e Jong-un está a crescer na Casa Branca. Segundo a CNN, algumas fontes oficiais dentro do governo norte-americano estão a questionar se o encontro se irá realizar. Steve Mnuchin, Secretário do Tesouro do governo de Washington, disse a vários jornalistas na Casa Branca que o presidente está pronto para a cimeira e que esta ainda está marcada oficialmente. "Se isso mudar, vocês saberão", concluiu Mnuchin.

Por outro lado, o vice-presidente Mike Pence garantiu durante uma entrevista à Fox News que Donald Trump pode sempre mudar de posição relativamente à cimeira: "Seria um grande erro de Kim Jong-un pensar que pode brincar com Donald Trump", afirmou Pence. Quando questionado se o presidente norte-americano estaria disposto a cancelar o encontro se os termos não fossem cumpridos, Pence respondeu que "não tinha dúvidas" que sim.

Já no domingo passado, o jornal The New York Times apresentou um artigo que noticiava que Trump tem consultado nos últimos dias assessores e conselheiros sobre o avanço ou cancelamento do encontro em Singapura.

O modelo líbio

As declarações de John Bolton provocaram reacções quase imediatas do governo norte-coreano, que deixou implícito que poderá cancelar o encontro com Donald Trump devido a estas e aos exercícios militares dos EUA e Coreia do Sul.

Em 2003, Muhammar Kadhafi concordou em desistir do programa nuclear da Líbia se fossem levantadas as sanções económicas e políticas contra o país. O líder da Líbia acabou por ser executado em 2011 durante a Primavera Árabe pelo Conselho Nacional de Transição – um grupo apoiado por países ocidentais.

A Coreia do Norte rejeitou completamente esta ideia e garantiu que quer uma desnuclearização progressiva do país, contrariamente ao que se passou com a Líbia, e levantamento de sanções económicas.



Também Donald Trump, de acordo com o The Washington Post, contradisse o que John Bolton afirmou na entrevista: "o modelo líbio não é um modelo em cima da mesa quando pensamos na Coreia do Norte", referiu o presidente norte-americano.

No entanto, ainda na semana passada Trump avisou a Coreia do Norte que poderia acontecer ao país o mesmo que se passou com a Líbia e Iraque e que a Coreia seria "dizimada" se se recusar a firmar um acordo para a sua desnuclearização. O presidente norte-americano também deixou avisos à China na segunda-feira para esta se manter forte na fronteira da Coreia do Norte até um acordo ser feito: "Diz-se que a fronteira se tem tornado cada vez mais porosa. Eu quero que isto aconteça [o acordo], que a Coreia do Norte seja bem-sucedida, mas somente depois de assinar um acordo", escreveu Trump no Twitter.





China must continue to be strong & tight on the Border of North Korea until a deal is made. The word is that recently the Border has become much more porous and more has been filtering in. I want this to happen, and North Korea to be VERY successful, but only after signing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de maio de 2018





Um encontro para salvar o outro?

É esta terça-feira que Donald Trump e Moon Jae-in, presidente da Coreia do Sul, se vão encontrar na Sala Oval da Casa Branca, com o objectivo de garantir que a cimeira de Singapura irá ser realizada efectivamente: "Os dois líderes vão trabalhar de perto e de forma inabalável para o sucesso da cimeira de 12 de junho entre os EUA e a Coreia do Norte", relata a agência Reuters citando fontes oficiais da Casa Branca.

Moon afirmou que a cimeira se mantenha, uma tarefa difícil segundo Sue Mi Terry, um ex-analista com experiência nos assuntos políticos da Península da Coreia. "Ninguém quer fazer parte de um encontro político que irá falhar", asseverou Mi Terry. "Penso que o encontro desta terça-feira é fulcral para se perceber se a cimeira entre Trump Jong-un irá acontecer realmente."

"Penso que o presidente Moon irá tentar explicar a posição da Coreia do Norte", continuou o ex-analista da CIA. "Se Trump não ficar convencido, não haverá cimeira [em Junho]."