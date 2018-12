O cardeal de 77 anos, que na quarta-feira foi afastado do Conselho de Cardeais pelo Papa Francisco, é acusado de molestar sexualmente dois rapazes. Jornais australianos estão impedidos de publicar pormenores do caso.

George Pell, em terceiro lugar na hierarquia do Vaticano, foi condenado por molestar sexualmente dois rapazes na Austrália. O juiz considerou o cardeal culpado de todos os crimes de que era acusado e que foram praticados na década de 90, segundo os media internacionais. O antigo conselheiro do Papa deverá apresentar recurso.

Na quarta-feira, o Papa Francisco afastou do Conselho de Cardeais dois cardeais envolvidos em escândalos de abusos sexuais. Um deles foi George Pell, responsável pela pasta das Finanças do Vaticano. O Conselho passará assim a funcionar apenas com seis elementos. O Papa "não vai nomear outros cardeais para o seu lugar", informou no mesmo dia o director da sala de imprensa da Santa Sé Greg Burke. "Já em Outubro, o Papa tinha escrito aos três cardeais em causa, os mais velhos do grupo, agradecendo-lhes pelo seu trabalho".

O julgamento do cardeal, de 77 anos, está rodeado de secretismo. Inclusive, por ordem judicial, a imprensa australiana está proibida de noticiar os pormenores do caso. O país tem uma lei que pode ser usada para impedir a publicação de notícias sobre um determinado julgamento.

"Censurada", lê-se na capa do jornal australiano Herald Sun. "O mundo está a ler uma notícia muito importante para os naturais de Victoria. O Herald Sun está impedido de publicar detalhes desta notícia importante. Mas, confiem em nós, é uma notícia que merecem ler".





No final de Outubro de 2016, Pell foi interrogado pela polícia australiana por denúncias de abuso sexual de menores.

As denúncias vieram de dois homens, actualmente com cerca de 40 anos, que disseram ter sido agarrados de forma inapropriada pelo cardeal no Verão de 1978-79 numa piscina. Segundo noticiou a ABC na altura, George Pell esteve alegadamente nu em frente a três meninos, com idades entre os oito e os dez anos, num balneário no Verão de 1986-87. O cardeal negou todas as acusações, garantindo estar a ser alvo de uma conspiração.

Pell saiu de Roma no Verão de 2017 para ser julgado em Melbourne, Austrália.

