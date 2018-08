Um antigo núncio do Vaticano escreveu uma carta de 11 páginas, publicada este domingo em vários países, na qual acusa o Papa Francisco de ter tido conhecimento de alegados abusos sexuais cometidos em 2013 por um padre norte-americano, o cardeal Theodore McCarrick, e não ter feito nada para o impedir. Na carta, Carlo Maria Vigano, de 77 anos, pede ainda o afastamento de Francisco como Papa.

A publicação baseia-se em acusações pessoais e não aponta qualquer prova ou documentação. O enviado do Vaticano escreve que Francisco soube pela primeira vez do caso a 23 de Junho de 2013, porque ele próprio lhe comunicou "e continuou a encobrir o cardeal ex-arcebispo de Washington, McCarrik".

No passado mês de Junho, McCarrik, de 88 anos, foi afastado do colégio de cardeiais e o Papa argentino "ordenou a sua suspensão do exercício de qualquer ministério público, assim como a obrigação de permanecer em casa que lhe será destinada para uma vida de oração e penitência".

"Santo Padre, não sei se conhece o cardeal McCarrick, mas se perguntar à congregação de bispos há um relatório só sobre ele. Ele corrompeu gerações de seminaristas e sacerdotes, e o Papa Bento XVI chegou a ordenar que ele se retirasse para uma vida de oração e penitência", terá escrito Vigano a Francisco em 2013.

Segundo o núncio, o Papa "não fez o mínimo comentário sobre as palavras graves e o seu rosto não mostrou nenhuma expressão de surpresa, como se já conhecesse a situação há muito tempo, e mudou de assunto logo de seguida", acrescenta.

Francisco encontra-se este fim-de-semana na República da Irlanda, onde visita este domingo um famoso templo. Este sábado, o Papa encontrou-se com vítimas de abusos sexuais cometidos por membros do clero ou por autoridades e instituições católicas.