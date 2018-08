Relatório denunciou abusos sexuais perpetrados por 300 padres a mais de mil menores. A Igreja Católica terá tentado encobrir estes crimes.

O Vaticano garantiu esta quinta-feira sentir "vergonha e tristeza" pelos crimes de abusos sexuais cometidos por padres na Pensilvânia. Em comunicado, o Vaticano pronunciou-se pela primeira vez após um relatório que denuncia abusos sexuais perpetrados por 300 padres a mais de mil menores.



Os líderes religiosos são acusados de abusar de crianças durante mais de 70 anos. De acordo com o relatório, a Igreja terá tentado encobrir estes crimes.



"Em relação ao relatório tornado público na Pensilvânia esta semana, há duas palavras que expressam os sentimentos sentidos em relação a estes crimes horríveis: vergonha e tristeza. Os abusos descritos no relatório são criminal e moralmente reprováveis. Esses actos são traições de confiança que roubaram aos sobreviventes a sua dignidade e a sua fé", refere a Igreja Católica em comunicado. "A Santa Sé trata com grande seriedade o trabalho do Grande Júri de Investigação da Pensilvânia e o longo Relatório Provisório que produziu. A Santa Sé condena inequivocamente o abuso sexual de menores".



"A Igreja deve aprender duras lições com o seu passado, e deve haver punições para os abusadores e para aqueles que permitiram que os abusos ocorressem", prossegue a nota.



Na terça-feira, o Supremo Tribunal do Estado da Pensilvânia divulgou um relatório sobre o abuso sexual de menores no seio da Igreja Católica. No documento é referido o "sistemático" encobrimento que líderes religiosos fazem há mais de sete décadas.



A investigação a oito dioceses desse estado dos Estados Unidos, com cerca de 1400 páginas, durou 18 meses.