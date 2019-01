Marcial Maciel, amigo próximo de vários Papas, foi investigado entre 1956 e 1959 por suspeitas de pedofilia mas os resultados nunca tiveram consequências. "Quem o encobria no Vaticano era uma máfia, não era a Igreja", denunciou um cardeal espanhol.

Desde 1943 que o Vaticano tinha documentos que sustentavam as acusações de pedofilia ao fundador dos Legionários de Cristo, Marcial Maciel, mas decidiu ocultá-los. A denúncia foi feita pelo cardeal espanhol João Braz de Aviz, da Congregação para os Institutos da Vida Consagrada. "Tenho a sensação de que as denúncias de abusos vão aumentar, porque estamos apenas no início. Passámos 70 anos a encobrir, e isso foi um tremendo erro", disse o cardeal em entrevista à revista católica Vida Nueva.

Marcial Maciel, amigo próximo de vários Papas, faleceu há dez anos. Foi investigado apenas entre 1956 e 1959 por suspeitas de pedofilia. No entanto, os resultados dessas investigações não tiveram consequências. "Quem o encobria no Vaticano era uma máfia, não era a Igreja", disse Braz de Aviz.

Apresentado pelo Papa João Paulo II como apóstolo da juventude durante anos, Maciel resistiu a todas as suspeitas e denúncias de abusos sexuais. Apenas em 2006, quando o Papa Bento XVI lhe recomendou que se retirasse para o México para se dedicar "à penitência e à oração", é que a influência de Maciel começou a enfraquecer. Morreu dois anos depois sem nunca pedir perdão pelos crimes que cometeu.

As incontáveis vítimas de Maciel acabaram por denunciá-lo, juntando-se ainda às denúncias as mulheres com quem o cardeal teve filhos. Foi a silêncio do Vaticano que os levou a não suportar ocultar as histórias. "Não se processa um amigo do Papa", disseram fontes ouvidas pelo El País.

João Braz de Aviz garantiu existirem provas que documentam a conduta criminosa do fundador dos Legionários de Cristo que nunca foram conhecidas, por encoberta do Vaticano.