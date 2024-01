Gabriel Attal é o novo primeiro-ministro francês. O ex-ministro da Educação, de 34 anos, sucede assim a Elisabeth Borne que anunciou a sua demissão ontem e torna-se o primeiro-ministro mais jovem da V República.







Emmanuel Macron nomeou Attal esta terça-feira numa tentativa de refrescar a segunda metade do seu mandato presidencial. Os media franceses defendem que Macron tenta assim ultrapassar as polémicas do ano passado com o aumento da idade da reforma e a lei da imigração que trouxeram descontentamento popular.Attal é próximo de Macron e tornou-se conhecido dos franceses quando ocupou o cargo de porta-voz do governo durante a pandemia de covid-19. Passou depois para a chefia da pasta da Educação e é ainda conhecido por ter assumido publicamente ser homossexual."Gabriel Attal é um pouco como Macron em 2017", descreve o deputado Patrick Vignal (do mesmo partido de Macron), comparando com o facto do presidente ter sido o mais jovem da França moderna.