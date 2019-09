O furacão Dorian, que se aproxima do norte das Bahamas, evoluiu nas últimas horas para categoria 5, a mais alta na escala Saffir-Simpson. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos aumentou a categoria da tempestade, esperando-se ondas fortes e chuvas torrenciais.





NEW: #Dorian is now a category 5 #hurricane with 160 mph sustained winds. The eyewall of this catastrophic hurricane is about to hit the Abaco Islands with devastating winds. Next advisory: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/oFspgN0XbT — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2019

"Quero que se lembrem: lares, casas, estruturas podem ser substituídos. Vidas não podem" disse em conferência de imprensa, no sábado, o primeiro-ministro das Bahamas, Hubert Minnis.





Durante a manhã deste domingo, o furacão Dorian aproximava-se do norte das Bahamas com ventos de 240 quilómetros por hora. A população já procurava abrigo em escolas e igrejas.

Do estado da Flórida aos estados da Carolina, milhares de pessoas permanecem preocupadas com a rota que o furacão poderá tomar, após as autoridades terem indicado que o Dorian iria encaminhar-se para nordeste e passar pela costa sudoeste dos Estados Unidos.

De acordo com a agência Associated Press (AP), as autoridades já alertaram que, mesmo que o centro do furacão não atinja a costa dos Estados Unidos, esta área será afetada com ondas e ventos fortes.

No norte das Bahamas, os hotéis encerraram e os residentes estão a ser encaminhados para as áreas baixas das ilhas.

O Governo está a montar abrigos, em igrejas e escolas, que estão a ser abertos ao longo do dia.

O primeiro-ministro das Bahamas avisou que o Dorian é uma "tempestade perigosa" e alertou que quem se recusar a abandonar a sua habitação "está a colocar-se numa situação de perigo extremo e pode esperar consequências catastróficas".

Por sua vez, o porta-voz do Governo, Kevin Harris, avançou que é estimado que o Dorian tenha impactos sobre 73.000 residentes de 21.000 casas.