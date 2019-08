A Guiana Francesa e a ministra francesa dos Territórios Ultramarinos, Annick Girardin, propuseram este doingo a criação de um fundo internacional "contra incêndios florestais e para reflorestamento", quando os fogos na Amazónia estão a causar emoção mundial."A França, país da Amazónia. Preserve esse bem comum da humanidade", é o título de um artigo publicado hoje pelo Journal du Dimanche, assinado pela governante francesa e pelos representantes políticos da Guiana, território francês da América do Sul, fronteiriço com o Brasil e que é tocado diretamente por estes incêndios.Esta proposta surge na sequência do "fracasso" do fundo brasileiro, explicam os responsáveis."A floresta amazónica, que se estende por nove países, incluindo a França, perdeu mais de 550.000 km2 [quilómetros quadrados] nos últimos dez anos", e após uma moratória de vários anos, o desmatamento começou a acelerar, "principalmente no Brasil", lamentam."Esses hectares perdidos são todos sumidouros de carbono aniquilados, é uma biodiversidade excecional que desaparece pouco a pouco", acrescentam, aplaudindo a recusa de Macron de ratificar o atual acordo comercial da UE-Mercosul.Por isso, "face ao fracasso do Fundo Amazónia, do Brasil," sugerem um "fundo internacional, que não dependesse diretamente dos Estados, e que pudesse lançar ações de luta concretas, pontuais, dirigidas diretamente aos atores locais, contra incêndios florestais e para o reflorestamento".Os signatários também pedem "à União Europeia que duplique o seu fundo de desenvolvimento inter-regional dedicado à biodiversidade e ao desenvolvimento da Amazónia".