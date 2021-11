Encontro com o presidente francês, Emmanuel Macron, terminou com um abraço sentido à chanceler alemã, que recebeu o maior reconhecimento de mérito atribuído por França.

29 de outubro Sofia Oliveira com Ana Taborda

As mais lidas

França condecora Merkel com a Grande Cruz da Legião de Honra

O Presidente francês, Emmanuel Macron, condecorou hoje Angela Merkel com a Grande Cruz da Legião de Honra, o maior reconhecimento de mérito atribuído por França, reconhecendo o trabalho conjunto nos 16 anos de mandato da chanceler alemã.

A carregar o vídeo ... O abraço sentido entre Emmanuel Macron e Angela Merkel

De acordo com uma nota divulgada pelo Palácio do Eliseu, esta distinção "encarna a solidez da amizade franco-alemã" mantida por Angela Merkel "com os sucessivos chefes de Estado franceses desde a sua chegada à chancelaria, em 2005".

A homenagem a Angela Merkel aconteceu durante a sua visita de despedida oficial de França enquanto chanceler, numa cerimónia que teve lugar em Beaune, no coração da região vinícola de Borgonha, e na qual se fez acompanhar pelo marido, Joachim Sauer.

Beaune foi o local escolhido, explicou o Eliseu, pelo facto de os seus monumentos históricos e a sua cultura do vinho "ilustrarem a riqueza do património francês".

A agenda da visita de despedida de Merkel incluiu ainda um passeio pelo centro da cidade, uma receção que contou com a presença de líderes locais e antigos embaixadores de França e da Alemanha, um recital de piano e um jantar no Château du Clos de Vougeot.

A multidão que esperava a chegada dos dois líderes a Beaune, não se coibiu de aplaudir, de gritar pelo nome de Angela Merkel e de tentar tirar selfies.

Ao longo o seu mandato, Merkel lidou com quatro presidentes franceses.