Presidente brasileiro admitiu-se como membro da Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico do Brasil, apesar de ter defendido tratamentos para a covid-19 sem evidência científica.

Bolsonaro é grão-mestre da Ordem Nacional do Mérito Científico do Brasil

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, admitiu-se como membro da Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico do Brasil. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União esta quarta-feira.