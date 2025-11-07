Força naval da UE liberta marinheiros de petroleiro atacado por piratas ao largo da Somália

O 'Hellas Afrodite', com bandeira maltesa, transportava uma carga de gasolina da Índia para a África do Sul quando foi intercetado.

Os 24 marinheiros a bordo do petroleiro atacado na quinta-feira por piratas ao largo da Somália foram libertados, após uma força naval da União Europeia (UE) ter alcançado esta sexta-feira o navio, anunciou a Operação Atalanta.



Força naval da União Europeia libertou marinheiros ao lago da Somália AP

A apreensão do "Hellas Afrodite", com bandeira maltesa, que transportava uma carga de gasolina da Índia para a África do Sul, terminou quando a fragata espanhola "Victoria" se aproximou da embarcação.

As forças especiais europeias abordaram o petroleiro e libertaram os 24 tripulantes que se tinham trancado dentro da cidadela do navio quando o ataque começou na quinta-feira, indicou a Operação Atalanta, uma coligação antipirataria da UE.

A mesma fonte revelou que os piratas fugiram após "uma primeira demonstração de força" do "Victoria" e que "a avaliação da ameaça na área em torno do incidente continua crítica".

"O navio-mãe e os piratas permanecem na área. Está em curso uma operação conjunta coordenada para intercetar o veleiro utilizado neste ataque", referiu.

A operação envolveu um helicóptero, um drone e outra aeronave ao lado da fragata.

Os piratas dispararam metralhadoras e granadas lançadas por foguetes no ataque na quinta-feira.

Dados de rastreamento analisados pela agência Associated Press mostraram hoje o petroleiro a mais de 1.000 quilómetros (620 milhas) da costa somali.

O ataque fez levantar preocupações sobre o regresso da pirataria marítima à região.

A pirataria ao largo da costa somali atingiu o pico em 2011, quando foram relatados 237 ataques.

A pirataria somali na região custou naquele ano à economia mundial cerca de 7.000 milhões de dólares (6.000 milhões de euros) , com 160 milhões de dólares (138 milhões de euros) pagos em resgates, de acordo com o grupo de monitorização Oceans Beyond Piracy.

A ameaça diminuiu perante o aumento das patrulhas navais internacionais, pelo fortalecimento do governo central na Somália e por outros esforços.

No entanto, os ataques piratas somalis recomeçaram no último ano, em parte devido à insegurança causada pelos rebeldes Huthis do Iémen, que lançaram ataques no corredor do Mar Vermelho devido à guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.