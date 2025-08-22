Sábado – Pense por si

22 de agosto de 2025 às 12:55

“É uma fome causada pela crueldade”: ONU declara oficialmente fome em Gaza

A ONU declarou, oficialmente, fome em Gaza. Em conferência de imprensa, Tom Fletcher, responsável pela coordenação dos assuntos humanitários das Nações Unidas, fez um discurso duro e apelou a Israel para que deixe entrar ajuda humanitária no enclave.

