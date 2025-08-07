Sábado – Pense por si

07 de agosto de 2025

"Os meus filhos têm fome": Sem comida em Gaza, é assim que as famílias tentam sobreviver

A comida que entra em Gaza é escassa e frequentemente levada por palestinianos desesperados ou roubada por gangues que a revendem a preços exorbitantes. Mães como Muzhed são forçadas a improvisar diariamente, reinventando alimentos básicos, para que os filhos não morram à fome.

