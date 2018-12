Não é de agora. A cidade francesa já foi outras vezes alvo de tentativas de atentado e pelo menos 36 dos seus residentes juntaram-se a grupos jihadistas.

É uma história com 18 anos. Em Dezembro do ano 2000 um grupo de cinco homens começou a recolher compostos químicos de venda livre com um objectivo: fabricar bombas. Disfarçados, percorreram 48 lojas na Alemanha onde compraram, com um único cartão de crédito American Express, pequenas quantidades de químicos com o argumento de que os mesmos seriam enviados para "hospitais em África".

Com 20kg de permanganato de potássio à disposição – um composto que serve realmente propósitos médicos – começaram, em Frankfurt, na Alemanha, a preparar um grande atentado em Estrasburgo. Os alvos: a catedral e o mercado de Natal. Para preparar o ataque, dois elementos do grupo chegaram a viajar de carro, entre as duas cidades, equipados apenas com uma câmara de vídeo. O objectivo era reconhecer o terreno. Na gravação, podiam ouvir-se comentários como "aqui está a catedral dos inimigos de Deus" ou "aqui estão os inimigos de Deus".

Alguns elementos do grupo, argelinos refugiados na europa, tinham passado no final da década de 1990 por campos de treino no Afeganistão, onde adquiriram conhecimentos no manuseamento de armas ligeiras, pesadas e fabrico de explosivos. Mais que isso: tinham contactos com as redes de recrutamento da Al Qaeda na Europa. Foi assim que, já com pouco dinheiro, Salim Boukhari telefonou para Londres. Do outro lado da linha estava Abou Doha, conhecido como "o doutor", que era um antigo tenente de Bin Laden, encarregue do recrutamento, alojamento e envio de voluntários para os campos de treino da Al Qaeda no Afeganistão. Boukhari queria dinheiro para uma missão a realizar antes do fim do ano. Problema: os serviços secretos britânicos, o MI5, ouviram a conversa e enviou a informação para Berlim.

Na altura, a polícia alemã já estava a investigar o grupo, devido às compras de compostos químicos. Chegaram mesmo a introduzir-se num apartamento ocupado pelos homens onde encontraram várias armas. Mas foi após a informação britânica e a suspeita de que mais armas tinham sido enviadas para o segundo apartamento que o alerta soou. A polícia alemã lançou uma operação a 26 de Dezembro de 2000 que culminou na detenção de quatro terroristas. Outro, Mohammed Bensakhria, escapou para Espanha onde viria a ser detido seis meses depois. Segundo o que disseram na altura as autoridades, foi evitado um "banho de sangue", que seria cometido pelo que ficou conhecido como o comando Meliani, ligado à Al Qaeda

Passaram mais de 10 anos até Estrasburgo ser palco de um novo ataque considerado terrorista. A 6 de Outubro de 2012, a polícia francesa abateu Jérémie Louis-Sidney no seu próprio apartamento. Suspeito de ser o autor do ataque com uma granada contra uma loja judia, o rapper disparou contra os agentes da brigada de busca e intervenção que o queriam deter. Nessa casa, as autoridades encontraram uma gravação-testamento, em que Louis-Sidney dizia querer morrer como um "mártir".

Os residentes de Estrasburgo voltaram a ver um dos seus habitantes envolvidos num atentado terrorista em Novembro de 2015: Foued Mohamed-Aggad, então com 23 anos, foi um dos três kamikazes a entrar no Bataclan. Com ele iam o luso-descendente Ismael Omar Mostefai e Samy Amimour. Só na sala de espectáculos morreram 89 pessoas. Entre Maio e Junho de 2016 as autoridades francesas julgaram – e condenaram a seis e nove anos de prisão – sete homens pelos crimes de associação criminosa com ligação a um plano terrorista. Entre eles estava o irmão de Foued Mohamed-Aggad.

Em Novembro de 2016, cinco homens foram detidos em Estrasburgo por suspeitas de estarem a preparar um atentado terrorista na região de Paris. Dois deles, Yassine Boucheria e Hicham Makran, tinham recebido instruções de um responsável do autoproclamado Estado Islâmico, que estava na Síria, para obter um conjunto de metralhadoras e munições enterradas na floresta de Montmorency, a norte da capital francesa. No mesmo dia foi detido pelos mesmos motivos, mas em Marselha, Hicham el Hanafi, um marroquino que obteve asilo político em Portugal. Os três estão ainda detidos em França a aguardar julgamento enquanto que o parceiro de Hanafi, Abdesselam Tazi, irá ser julgado em Portugal por oito crimes relacionados com o terrorismo.

Ao todo, de acordo com uma investigação feira pelo jornal Dernières Nouvelles d’Alsace identificou 36 habitantes de Estrasburgo com ligações terroristas, dos quais 70% viajaram para a Síria. Entre os jihadistas identificados pelo jornal estava também Khamzat Azimov, um franco-russo originário da Chechénia e que cresceu em Estrasburgo. A 12 de Maio de 2018, Azimov, armado com uma faca, entrou na rua Monsigny, do segundo bairro de Paris e começou a esfaquear indiscriminadamente quem encontrava pelo caminho, enquanto gritava Alahu Akbar. Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas antes de o terrorista ser abatido pela polícia. O ataque foi pouco depois reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico.