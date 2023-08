Cinco polícias detidos na sequência da morte de jovem durante protestos em Marselha

Cinco polícias foram detidos na sequência da morte de um homem de 27 anos durante uma série de protestos em Marselha no primeiro dia de julho. Mohamed Bendriss acabou por ter uma paragem cardiorrespiratória depois de ser atingido por um projétil.







REUTERS/Nacho Doce

No entender do Ministério Público não é claro se a vítima estaria ou não a participar nos protestos, mas diz ser "provável" que o óbito esteja associado ao "choque violento" provocado por uma LBD. Falamos de uma arma usada pelas forças de choque que é apontada como uma alternativa às armas de fogo por usar balas de borracha sendo "menos letal".De acordo com o The Guardian , Bendriss, pai de dois filhos, estaria a conduzir uma scooter no momento do incidente, pelo que foi aberto um processo de forma a apurar quais as motivações das autoridades para fazem uso da força. Até ao momento já foram ouvidos vários polícias e testemunhas.Os protestos, no centro de Marselha, foram desencadeados na sequência da morte de um outro jovem, Nahel Merzouk de 17 anos, em Paris.