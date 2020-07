Família de George Floyd processa cidade de Minneapolis e os quatro polícias responsáveis pela sua morte

A família de George Floyd, o norte-americano morto às mãos da polícia após um agente se ter ajoelhado sobre a sua nuca durante quase nove minutos em maio deste ano, entregou esta quarta-feira um processo contra a cidade de Minneapolis e os quatro agentes da polícia num tribunal federal.

O caso, entregue no Distrito Judicial de Minneapolis, pretende compensações monetárias por uma "morte injusta", naquilo a que o advogado da família, Ben Crump, descreveu como um "processo de direitos civis".

Como acusados surgem a cidade de Minneapolis e os quatro agentes que participaram na detenção de Floyd, suspeito de usar uma nota falsa de 20 dólares num míni-mercado. Derek Chauvin, o agente que se ajoelhou sobre o afro-americano, foi detido quatro dias após a morte de Floyd, acusado de homicídio em segundo grau.

Os três polícias que também estavam no local aquando a morte de Floyd, J. Alexander Kueng, Thomas Lane e Tou Thao, foram acusados auxílio e cumplicidade no mesmo caso.

A morte de Floyd, de 46 anos, provocou uma onda de protestos contra o racismo nos Estados Unidos e no resto do mundo, com o ressurgimento do movimento Black Lives Matter a requerer uma reforma judicial e das forças de segurança no país.