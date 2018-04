O Facebook enfrenta uma acção legal colectiva devido à ferramenta de reconhecimento facial nas fotografias dos utilizadores. Um juiz nos EUA aceitou que três pessoas avancem com um processo, porque a rede social recolheu informação biométrica sem o seu consentimento explícito. Segundo o Business Insider, o caso remonta a 2015 e reflecte o alegado uso indevido de informação biométrica que viola leis do estado do Illinois.

A decisão poderá implicar que milhões de utilizadores possam agora processar a rede social devido ao mesmo motivo e os danos podem significar biliões de euros em indemnizações para o Facebook.

A empresa de Mark Zuckerberg já reagiu e garante que a acusação não tem fundamento. Em comunicado, o Facebook admitiu que a rede social irá "defender-se vigorosamente". Em causa estará a implementação em 2011 do "Tag Suggestions", uma funcionalidade do Facebook que permitia sugerir a identificação de pessoas em fotos que os utilizadores publicassem.

Os três utilizadores do Facebook que processaram a empresa baseiam a acusação numa lei chamada de Acto da Privacidade de Informação Biométrica, que confere protecções sobre informação das pessoas, como impressões digitais, identificação da íris e dados de reconhecimento facial.

O processo prevê compensações de perto de 4 mil euros por cada foto usada sem permissão. Se o caso for bem-sucedido, os três utilizadores irão receber o valor total das fotos utilizadas pelo Facebook indevidamente.

Na Europa, o reconhecimento facial está proibido desde 2012 depois de um caso judicial semelhante na República da Irlanda. De acordo com o Irish Times, o Facebook irá agora tornar este tipo de identificação opcional na União Europeia, de maneira a não causar mais batalhas legais.