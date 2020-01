Reconhecimento facial avança nos serviços públicos online

O Governo já deu os primeiros passos para a criação de um sistema de reconhecimento facial para a chave móvel digital, a ferramenta de acesso aos serviços online do Estado, como o Portal das Finanças, a Segurança Social ou os serviços do Serviço Nacional de Saúde. De acordo com Público , o concurso público para escolha da empresa terminou a 24 de dezembro.