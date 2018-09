Utilizadores de vários países do mundo, incluindo Portugal, estão a experienciar dificuldades no acesso ao Facebook.



O alerta foi dado às 21h50 no site de queixas Down Detector. Entretanto, o Facebook está a avisar alguns utilizadores com a seguinte mensagem: "O Facebook está neste momento em baixo por questões técnicas, mas deverá retomar dentro de alguns minutos. Entretanto, consulte informações sobre o porquê de estar a receber esta mensagem. Obrigada pela sua paciência enquanto tentamos melhorar o nosso site".



O problema terá chegado a várias partes dos EUA, República Chega, Hungria, Noruega, Islândia, Brasil e Portugal.