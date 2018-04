Os arquivos japoneses revelam que os prisioneiros da Unidade 731 eram dissecados sem anestesia e que lhes eram retirados os membros e órgãos.

O Japão desvendou os nomes dos milhares de membros da Unidade 731, o conjunto do exército imperial japonês conhecido por conduzir experiências em cidadãos chineses nos anos 30 e 40 do século passado, de maneira a desenvolver armas químicas e biológicas.



De acordo com relatos históricos, os prisioneiros eram sujeitos a vivissecção – dissecação do corpo enquanto a pessoa estava viva, sem anestesia – depois de serem deliberadamente infectados com doenças como o tifo ou a cólera. Alguns tiveram, inclusive, membros amputados ou órgãos removidos.

83 anos depois da criação do projecto, os arquivos nacionais nipónicos partilharam a identificação dos 3607 soldados a pedido do professor da Universidade de Ciência Médica de Shiga, Katsuo Nishiyama, numa acção que poderá reacender o debate público sobre as atrocidades cometidas por japoneses quando o país ocupou a China antes e durante a Segunda Guerra Mundial.

"Esta é a primeira vez que um documento oficial revela os reais nomes da quase totalidade dos membros da Unidade 731", referiu Nishiyama ao jornal japonês Mainichi Shimbun citado pelo jornal britânico Guardian. "A lista providenciada é uma importante descoberta para uma reconciliação apesar dos factos ocorridos."

O documento enumera membros do exército de Prevenção de Epidemias e Departamento de Purificação das Águas de Kwantung – o nome oficial da unidade – e é datado de 1 de Janeiro de 1945. Este inclui o nome, cargo hierárquico e detalhes de milhares de médicos, cirurgiões, enfermeiros e engenheiros.

O Japão apenas reconheceu a existência da Unidade 731 no final dos anos 90, mas recusou discutir as suas actividades. Assim, a reconstituição de actividades da unidade foi construída através de testemunhos de antigos membros, além de fotografias e provas documentais.

Formada por volta de 1935 em Harbin, na região nordeste da China, a Unidade 731 conduzia experiências em mais de 3 mil prisioneiros, que eram na sua maioria chineses e coreanos.

Com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial em 1945, o líder da unidade, o Tenente-General Shiro Ishii, proibiu os investigadores de discutir o seu trabalho e ordenou a demolição do quartel-general de Harbin.

No final da Grande Guerra, os Estados Unidos da América concederam imunidade aos oficiais da unidade, ignorando acusações de qualquer tipo em troca de acesso à sua investigação. Muitos dos oficiais da Unidade 731 seguiram, depois, carreiras com sucesso na medicina, economia e ensino.