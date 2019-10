Chegar ao banco e provar a identidade através de uma análise facial parece algo que só aconteceria em filmes de ficção científica. No entanto, isto poderá vir a ser realidade num país bem perto de nós. França será o primeiro país europeu a utilizar a inteligência artificial em nome da criação de uma identidade segura dos seus cidadãos, uma decisão tomada pelo Ministério do Interior francês.Como escreve esta quinta-feira a agência Bloomberg , serviços públicos como repartições das finanças ou da segurança social, bem como bancos passarão a ter uma aplicação que identifica cada cidadão através das suas feições, descartando documentos de identificação ou assinaturas. O objetivo é tornar todos estes serviços mais eficientes, dando um passo á frente na utilização de tecnologias para a gestão de dados.A Alicem, nome dado à aplicação, será apenas utilizada para este objetivo, com o Governo francês a afirmar que nunca irá um sistema de vigilância ou de criação de cadastro de cada um dos cidadãos, algo que acontece em territórios como a China ou Singapura. O Ministério do Interior garante ainda que todos os dados recolhidos aquando da utilização dos serviços será apagada quando os processos estiverem concluídos, evitando então a criação de um histórico. tecnologia entrará em vigor em novembro deste ano e só estará disponível para ser utilizado em dispositivos Android, por uma questão de segurança. Ainda assim, muitos duvidam que este processo cumpra as regras europeias de proteção de dados, porque em nenhuma fase do processo é necessário que o cidadão dê autorização para utilização dos seus dados e, mais importante que isso, da sua cara.