Eles descobrem fotografias suas que nunca viu - e dão-nas à polícia

A Clearview AI tem um banco de imagens com milhares de milhões de fotografias. Nessas imagens surgem cidadãos de todas as partes do globo. Um jornalista espanhol pediu à empresa que partilhasse as fotografias que tinha dele para perceber a extensão das imagens que estavam guardadas na base de dados.

O que recebeu, ao abrigo da lei da proteção de dados, foram 22 imagens captadas a partir de vídeos de YouTube, apresentações feitas em SlideShare em que aparecia a sua fotografia e redes sociais como LinkedIn ou Flickr. Algumas, nunca tinha visto.

O negócio da Clearview AI, formada em 2016, consiste em identificar quem quer que seja a partir de uma fotografia. Não se sabe quem são os clientes da empresa norte-americana, mas sabe-se que muitas polícias espalhadas pelo mundo já recorreram a este serviço, bem como empresas de segurança privada.

Nos últimos anos o reconhecimento facial tem tido um pico de utilização graças às redes sociais e aos telemóveis. Mas o negócio da segurança tem também recorrido a esta tecnologia há vários anos, em vários países. A Clearview AI afirma ainda ter conseguido ultrapassar um dos principais problemas que advém desta identificação: afirma que já não acontecem identificações erradas.

Segundo o El País, o algoritmo da Clearview AI permite introduzir uma cara no programa da empresa e este devolve todas as fotografias e imagens que correspondem, acompanhadas do link onde foram encontradas. Segundo o jornalista espanhol, foram-lhe devolvidas 22 fotografias, seis delas repetidas pois constavam em vários sites.

Não há certeza do número de pessoas cujas fotografias constam da base de dados da Clearview AI, mas sabe-se que são milhões de pessoas e que cada uma pode ter múltiplas fotografias.

A 9 de junho, o Comité Europeu para a Proteção de Dados (CEPD) emitiu um comunicado onde admitiu admitiu partilhar alguns receios relativamente a esta empresa. O regulador europeu considera que "o uso de um serviço como o da Clearview AI pelas autoridades policiais na União Europeia corre o risco, tal como está, de não ser compatível com a legislação europeia de proteção de dados".

Em fevereiro, o regulador canadiano anunciou uma investigação sobre a utilização pela polícia federal da tecnologia da Clearview AI.

Em maio a Clearview anunciou que iria passar a disponibilizar os seus dados apenas a forças da autoridade. Anteriormente tinha sido usada por empresas como a NBA, a Walmart ou até o Departamento de Justiça dos EUA, revelou uma investigação da Buzzfeed.