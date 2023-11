Extrema-direita terá vencido eleições nos Países Baixos

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O Partido para a Liberdade, de Geert Wilders, terá conquistado 35 assentos no parlamento, contra 26 da coligação Verdes-Trabalhistas e 23 do VVD, do ex-primeiro-ministro Mark Rutte, segundo uma sondagem à boca de urna da Ipsos.

O partido de extrema-direita Partido para a Liberdade, liderado por Geert Wilders, terá vencido as eleições legislativas realizadas esta quarta-feira nos Países Baixos, de acordo com uma sondagem à boca das urnas realizada pela Ipsos.





O Novo Contrato Social (NSC), fundado em agosto por Pieter Omtzigt, conquistou 20 assentos, sendo o quarto mais votado. Omtzigt é deputado independente há largos anos, integrando a bancada do CDA, partido democrata-cristão.

Mais atrás, os liberais do Democrats66 terão alcançado 10 assentos, menos 14 do que em 2021.

O partido de Wilders terá conquistado 35 assentos parlamentares, mais 18 lugares do que nas eleições de 2021. Já a coligação Verdes-Trabalhistas, liderada por Frans Timmermans, terá alcançado 26 deputados, mais nove do que em 2021.O grande derrotado é o Partido Popular para a Liberdade e Democracia, do ex-primeiro-ministro Mark Rutte, que cai de 34 para 23 assentos no Parlamento.Previsivelmente os próximos dias serão marcados por extensas e complexas negociações para a formação de um governo, uma vez que vários dos principais partidos garantiram que não aceitariam coligar-se com o partido de Wilder. São necessários 76 lugares para assegurar uma maioria.