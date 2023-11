FBI diz que explosão na fronteira dos EUA com Canadá é “ataque terrorista”

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O FBI está a classificar a explosão, presumivelmente num automóvel, na ponte que une os Estados Unidos e o Canadá, junto às cataratas do Niágara, como "atentado terrorista". A informação, que refere fontes não identificadas daquela polícia de investigação, está a ser avançada pela televisão Fox.

Segundo a Fox, citada pela agência Reuters, duas pessoas que se encontravam no veículo que explodiu morreram e um agente da fronteira ficou ferido. Na sequência desta ação, a fronteira entre os dois países foi encerrada e o mesmo aconteceu com outros quatro postos fronteiriços na zona ocidental do Estado Nova Iorque, ao qual pertence a zona das cataratas do Niágara.

No lado canadiano, as autoridades estão "ativamente empenhadas em avaliar a situação", disse o primeiro-ministro de província de Ontário, Doug Ford, numa publicação na rede social X, antigo Twitter.

O Departamento de Estado dos EUA não respondeu a um pedido de comentário sobre o encerramento das fronteiras formulado pela Reuters.