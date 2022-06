Eleições em França: maioria de Macron poderá estar em risco

As últimas sondagens apontavam que a coligação presidencial tivesse entre 265 e 305 deputados – sendo necessários 289 para obter a maioria absoluta – e a NUPES entre 140 e 180.

Os franceses são este domingo novamente chamados às urnas, que estão abertas desde as oito da manhã (7h em Lisboa), para escolher quem será o próximo presidente de França. As projeções são esperadas pelas oito da noite (uma hora antes em Portugal) com um resultado que pode mudar o rumo da política francesa.