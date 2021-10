Detetives voluntários dizem saber quem é o assassino do Zodíaco. Polícia desvaloriza

Uma equipa de investigadores voluntários dos EUA, os Case Breakers, garante ter descoberto a identidade do assassino do Zodíaco, responsável pela morte de cinco pessoas no fim dos anos 60, na zona de São Francisco. Porém, as autoridades reforçaram que a investigação se mantém em aberto e que as provas em que os Case Breakers se baseiam são circunstanciais.

Os Case Breakers são compostos por antigos agentes da polícia, procuradores e elementos dos serviços de informação. Num comunicado dirigido à imprensa, a equipa dá um nome: Gary Francis Poste.

Poste pertenceu à Força Aérea e morreu em 2018, com cerca de 80 anos. No seu comunicado, os Case Breakers começam por ligar Gary Francis Poste à morte de Cheri Jo Bates, que o FBI já chegou a atribuir ao assassino do Zodíaco. A hipótese acabou por cair, com a concordância da polícia local. Cheri Jo Bates morreu em 1966, esfaqueada, no campus da Escola de Riverside.