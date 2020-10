A socialite britânica Ghislaine Maxwell disse sob juramento, em 2016 que nunca tinha visto o magnata Jeffrey Epstein em "atividades inapropriadas com menores". Este depoimento foi tornado público esta quinta-feira e, segundo noticia a Reuters, a própria tentou impedir essa divulgação.Ghislaine Maxwell declarou-se inocente quanto às acusações de ajudar Epstein - falecido na prisão em 2019 - a recrutar e preparar raparigas menores, algumas com 14 anos, a manter contactos sexuais ilegais com o magnata norte-americano, em meados da década de 1990. Também se disse inocente quanto à possibilidade de ter cometido perjúrio ao nega o envolvimento num esquema deste género, uma vez que estava a prestar declarações sob juramento.A amiga e até indicada como ex-namorada de Epstein acrescentou ainda que as únicas alegações que conhecia eram as feitas por Virginia Giuffre, a quem chamou "mentirosa". De acordo com a transcrição do depoimento, a filha do antigo magnata dos media Robert Maxwell, foi questionada sobre a natureza da sua relação com o financeiro americano, porque quem tinha sido contratada para ajuda a gerir as suas propriedades."Nunca vi nenhuma atividade inapropriada do Epstein com menores", afirmou. "Não posso testemunhar pelo que Epstein fez ou não fez. Só posso testemunhar sobre o que sei, e o facto é que ela [Giuffre] mentiu sobre mim desde o início até ao fim e isso leva-me a questionar tudo o que ela possa dizer."A advogada de Giuffre, Sigrid McCawley, disse, num comunicado, que a divulgação deste depoimento "era um objetivo de há muito e um passo bem vindo na direção de se revelar a o alcance e a escala da rede de tráfico sexual de Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell".Já a britânica garante no depoimento de 418 páginas que o seu trabalho era apenas o de contratar assistentes, arquitetos, cozinheiros, decoradores, pilotos, jardineiros, para as suas seis casas. "Uma pequena parte do meu trabalho era ocasionalmente contratar terapeutas de massagens adultas para o Jeffrey", assegurou.Este depoimento que demorou nove horas e meia, foi feito por causa do processo intreposto por Virgina Giuffre, que acusa Epstein de a obrigar a ter relações sexuais com alguns dos seus amigos, entre os quais o príncipe André, quando esta tinha 17 anos.Maxwell garantiu à justiça que nunca tinha estado com Bill Clinton e Epstein numa das suas ilhas privadas. Esta é uma das acusações feita por Giuffre.Recorde-se que Ghislaine Maxwell está presa, desde 2 de julho, depois de um ano de fuga às autoridades. O seu julgamento está marcado para julho de 2021. A britânica era contra a divulgação deste depoimento, alegando que poderia enviesar a opinião dos jurados durante o seu julgamento. É acusada por diversas das queixosas do processo de Epstein de ser participante ativa da rede de tráfico sexual de menores. As menores seriam atraídas a casa do magnata com a promessa de que iriam ganhar um bom dinheiro para fazerem massagens a Epstein e uma vez na sua presença era levadas a participar em atos sexuais. Muitas descrevem que acabaram a ficar anos com Epstein por serem ameaçadas de que sofreriam represálias.