Svein Ludvigsen, de 72 anos, foi acusado de se aproveitar da sua posição e de explorar requerentes de asilo vulneráveis, abusando sexualmente destes.

Um antigo ministro do governo norueguês foi acusado de abusar de três requerentes de asilo durante vários anos, revelaram as autoridades da Noruega. De acordo com o Guardian, Svein Ludvigsen, de 72 anos, foi acusado de se aproveitar da sua posição e de explorar requerentes de asilo vulneráveis, abusando sexualmente destes.

"As autoridades condenaram o ex-político por abuso sexual de três pessoas", afirmou em conferência de imprensa o procurador Tor Borge Nordmo.

Os três requerentes de asilo são adultos mas muito mais velhos que Ludvigsen. Um deles, inclusive, sofre de "uma ligeira deficiência cognitiva", explica o jornal.

De acordo com a acusação, os crimes foram perpetrados em casa do ex-ministro, em hotéis e no seu gabinete em Tromsø, entre 2011 e 2017.

Ludvigsen, detido no início de 2018, foi libertado sob custódia apenas cinco semanas depois. Nega todas as acusações.