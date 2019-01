Jovem que se barricou num quarto de hotel em Banguecoque rejeitou um casamento concertado e renegou o islamismo. ACNUR considerou-a refugiada e pediu a Camberra que lhe conceda asilo.

Rahaf Mohammed Al-Qunun quer viver "sozinha e livre, independente" de quem não respeita a sua dignidade e o ser mulher. O desabafo, colocado na sua página na rede social Twitter, sintetiza o motivo que a levou a fugir da família originária da Arábia Saudita, a barricar-se num hotel em Banguecoque, na Tailândia, e a pedir asilo. O caso ganhou repercussão internacional e a Austrália está a analisar a possibilidade de dar asilo à Rafah, que tem recebido o apoio do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).



Rahaf chegou ao aeroporto de Banguecoque, no sábado, depois de ter conseguido fugir de uma viagem de família ao Kuwait – a escolho do país de fuga não foi inocente. Este emirado árabe permite que as mulheres viagem sozinhas, sem autorização dos seus "guardiões masculinos".





I’m the girl who run away from Kuwait to Thailand. I’m in real danger because the Saudi embassy trying to forcing me to go back to Saudi Arabia, while I’m at the airport waiting for my second flight. — Rahaf Mohammed ??? ???? (@rahaf84427714) 5 de janeiro de 2019





A ideia era seguir para Austrália, para onde tinha um visto turístico de três meses, mas foi detida pelas autoridades tailandesas, que a pretendia devolver a família logo no primeiro voo para a Arábia Saudita – e o seu passaporte foi também confiscado, segundo irformação corroborada pela Human Rights Watch. Rafah reagiu, depois de ter dito que estava "em perigo", e barricou-se num hotel na zona de trânsito do aeroporto. "Peço a todas as pessoas que se encontram em trânsito em Banguecoque que se manifestem contra a minha expulsão", pediu no Twitter, onde em menos de quatro dias alcançou mais de 113 mil seguidores. Aliás, segundo a própria, um dos elementos da embaixada saudita que se deslocaram ao aeroporto pediu que o telemóvel da jovem de 18 anos fosse confiscado porque o uso das redes sociais estaria a tornar o caso mediático.



Al-Qunun acusa a família de a ter trancado num quarto durante seis meses porque decidiu cortar o cabelo. Segundo o serviço de imigração tailandês, também rejeitou um casamento por conveniência, tal como renegou o islamismo. Ao The Guardian, uma amiga de Rahaf, que já vive na Austrália, definiu a jovem como "uma ex-muçulmana que tem uma família muito rigorosa", que a sujeita "a violência e assédio sexual". A mesma amiga contou que um primo disse que queria matar a jovem, "ver o seu sangue", de maneira a vingar a renúncia. Uma advogada especialista em direitos humanos chegou a apresentar um recurso – que foi rejeitado – para impedir a extradição. O pedido dizia que Rafah sofria violência física e psicológica por parte da família, temendo pela sua vida caso regressasse à Arábia Saudita.



"Tenho 100% de certeza de que eles me vão matar no momento em que deixar a prisão saudita", declarou à AFP, ainda entrincheirada no quarto, cuja porta fechou com a ajuda de uma mesa. A jovem pode incorrer em vários anos de prisão, segundo a lei saudita, se se considerar que "insultou" o país e a religião e cometeu um "crime de honra". A própria viagem de fuga é um crime, pois na Arábia Saudita Rafah está sujeita à tutela masculina, seja do pai ou do marido. A advogada dos direitos humanos Rahda Stirling, citada pelo Daily Mail, revelou também que Al-Qunun estava a ser ameaçada de morte e que havia pedidos para que fosse executada para servir de exemplo a "outras mulheres rebeldes".



Esta quarta-feira, o caso de Rafah parece ter dado um passo importante: o ACNUR considerou-a refugiada e pediu à Austrália que lhe conceda asilo, pedido que está a ser analisado pelas autoridades de Camberra.



O caso de Rahaf Mohammed Al-Qunun volta a colocar a questão dos direitos humanos na Arábia Saudita na agenda internacional, depois do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no consultado saudita em Istambul, na Turquia. O dissidente terá sido assassinado por homens relacionados com o regime, alguns deles próximos do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman.