Um grupo de adolescentes, juntamente com os pais, espancou 36 estudantes indianas que se queixaram de assédio sexual. As jovens, entre os 10 e os 14 anos, foram tratadas num hospital após serem atacadas com paus de bambu e vigas de ferro. Seis rapazes e uma mulher foram detidos, segundo o The Guardian.

De acordo com a polícia, e testemunhas no local, as raparigas do colégio interno de Tribeniganj estavam a brincar numa zona desportiva na noite de sábado quando um grupo de rapazes passou e começou a fazer comentários. As jovens responderam – o que fez com que os rapazes voltassem com os pais, cerca de 20 minutos depois, para as agredir.

"Arrastaram-nos pelos nossos rabos-de-cavalo, bateram-nos com paus de bambu, pontapearam-nos e esmurraram-nos", contou, citada pelo jornal, uma das 36 raparigas. "Estávamos completamente desprotegidas e não tínhamos nada com que nos proteger. Vi muitas das minhas amigas no chão a chorar de dor".