Luiz Fernando Pezão, de 63 anos, foi detido em mais uma etapa da Operação Lava Jato, a que foi dado o nome de Boca de Lobo. É suspeito de corrupção.

O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, foi hoje detido em mais uma fase da Operação Lava Jato. A Operação Boca de Lobo envolveu nove mandados de prisão, incluindo o do governador, e 30 mandados de busca e apreensão. Sobre Pezão, recaem as suspeitas de lavagem de dinheiro, organização criminosa e corrupção activa e passiva.

Pezão foi preso no Palácio Laranjeiras, a residência oficial do chefe do estado do Rio de Janeiro.

A detenção avançou na sequência da delação premiada de Carlos Miranda, descrito como operador financeiro de Sérgio Cabral. Cabral foi preso em Novembro de 2016. O seu vice era Pezão.

As autoridades acreditam que Pezão tinha um esquema de corrupção próprio, e que entre 2007 e 2015 lhe valeu nove milhões de euros, em dinheiro. O esquema ainda estava activo, e o governador foi detido porque em liberdade, poderia dificultar a recuperação do dinheiro. O seu vice-governador, Francisco Dornelles, assumiu a presidência do estado.

Pezão é o quarto governador do Rio de Janeiro a ser preso.