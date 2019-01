Enquanto chefe de Estado, a rainha Isabel II de Inglaterra não pode nem votar, nem emitir opiniões políticas. Mas as regras têm exceções – desde que a mensagem esteja bem codificada.

Num discurso anual feito na organização Women’s Institute, a rainha frisou que cada geração enfrentava "desafios e oportunidades novos".

"Enquanto procuramos novas respostas na era moderna, por mim eu prefiro as receitas já usadas e testadas, como falar bem de cada um e respeitar os diferentes pontos de vista; juntarmo-nos para procurar um consenso; e nunca perder de vista a visão no seu conjunto", aconselhou.

Estas declarações da monarca de 92 anos, proferidas no contexto da discussão do Brexit no Parlamento britânico, foram vistas como um sinal aos políticos cuja discordância quanto ao acordo de saída da União Europeia tem deixado o Reino Unido em suspenso.

Questionado, o Palácio de Buckingham preferiu não comentar as declarações da rainha de Inglaterra. Mas hoje, no jornal The Times, a manchete era: "Parem com a contenda do Brexit, diz a Rainha aos políticos em guerra."