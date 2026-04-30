Eurodeputados aprovam resolução para exigir sanções para o 'cyberbullying'

O documento indica que os Estados-Membros devem priorizar estratégias de prevenção e sensibilização para crianças, pais e educadores reforçando a literacia digital.

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O Parlamento Europeu aprovou esta quarta-feira, na sessão plenária em Estrasburgo (França), uma resolução que exige sanções efetivas para o 'cyberbullying', a aplicação da legislação em toda a União Europeia (UE) e uma maior responsabilidade das plataformas.



Parlamento Europeu exige sanções efetivas para o 'cyberbullying' iStockphoto

O texto insta a que os Estados-membros apliquem sanções penais harmonizadas e defende a necessidade de impor uma maior responsabilidade às plataformas digitais, para remover conteúdos abusivos de forma imediata, eliminando o atual vazio legal entre os países do bloco.

O documento indica que os Estados-Membros devem priorizar estratégias de prevenção e sensibilização para crianças, pais e educadores reforçando a literacia digital.

Também defende que se acrescentem os crimes de ódio à lista de crimes da UE, uma vez que tal abrangeria os casos mais graves de 'cyberbullying'.

Os legisladores europeus reforçam ainda a necessidade dos fornecedores de cumprirem as regras em matéria de rotulagem previstas no Regulamento de Inteligência Artificial para garantir a transparência e a segurança dos utilizadores.

Esta resolução responde ao plano de ação contra o ciberassédio, apresentado pela Comissão Europeia, com base em dados que indicam que 17% dos adolescentes na UE são vítimas de assédio 'online' e 13% admitem ter participado nestas práticas.

O texto foi inspirado na "Lei de Coco" irlandesa, que criminalizou a partilha de imagens íntimas sem consentimento, tendo sido promovida por Jackie Fox, que deu o seu testemunho no Parlamento Europeu sobre o caso da filha, vítima de ciberassédio.

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