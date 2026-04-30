Autocarro choca com carro perto de Paris e cai ao rio Sena

Quatro pessoas tiveram de ser resgatadas pelas autoridades

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Um autocarro colidiu esta quinta-feira com um carro estacionado a sul de Paris e caiu no rio Sena, um acidente dramático do qual quatro pessoas tiveram de ser resgatadas pelas autoridades.



O rio Sena, em Paris AP

"Um autocarro que circulava na cidade de Juvisy-sur-Orge saiu da estrada e caiu no Sena em circunstâncias ainda não determinadas", avançou a procuradoria de Évry, cidade a sul da capital francesa, em declarações à agência de notícias France-Presse (AFP).

Segundo a mesma fonte, estavam no autocarro "o motorista e outras três pessoas", que foram todos resgatados.

A câmara municipal local adiantou que o autocarro, que está completamente submerso junto a uma ponte, arrastou para o rio um outro carro que estava estacionado e não tinha ninguém dentro.

As autoridades de socorro mobilizaram vários barcos para a zona, estando também a ser utilizados um drone e um helicóptero.

"O número de vítimas está a ser finalizado" e "estão a ser mobilizados recursos significativos de resgate", enquanto já começou uma investigação sobre o aciente, afirmou a autarquia, em comunicado.

De acordo com fontes sindicais, tratava-se de um "autocarro de formação", o que explica a presença de tão poucas pessoas a bordo.