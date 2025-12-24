Sábado – Pense por si

24 de dezembro de 2025 às 23:01

Crianças raptadas na Nigéria reencontram-se com as famílias antes do Natal

Os últimos estudantes raptados de uma escola nigeriana reencontram-se com os familiares num momento marcado por emoção e alívio.

