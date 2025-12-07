Sábado – Pense por si

Mundo

Nigéria confirma ataques aéreos e envio de tropas para tentar impedir golpe de Estado no Benim

Lusa 22:28
As mais lidas

Um grupo de militares anunciou hoje de manhã a destituição do presidente beninês e a instauração de uma junta militar liderada pelo tenente-coronel Pascal Tigri, sob o nome de Comité Militar para a Refundação (CMR).

A presidência da Nigéria confirmou este domingo ter realizado ataques aéreos e enviado tropas terrestres para o Benim, a pedido daquele país vizinho, visando "salvaguardar a ordem constitucional" e impedir uma tentativa de golpe de Estado.

Nigéria envia tropas ao Benim após relatos de golpe de Estado
Nigéria envia tropas ao Benim após relatos de golpe de Estado AP

Num comunicado hoje divulgado, citado pela agência France-Presse, a presidência indica que o chefe de Estado nigeriano, Bola Tinubu, ordenou que aviões de combate entrassem no espaço aéreo beninês para ajudar a "expulsar os golpistas da televisão nacional e de um acampamento militar onde se tinham reunido", bem como o envio de tropas terrestres "agora para o Benim".

Um grupo de militares anunciou hoje de manhã a destituição do presidente beninês e a instauração de uma junta militar liderada pelo tenente-coronel Pascal Tigri, sob o nome de Comité Militar para a Refundação (CMR).

No entanto, pouco depois começaram a surgir mensagens do Governo do Benim, com o ministro do Interior, Alassane Seidou, a dar o golpe como abortado.

O presidente do Benim, Patrice Talon, apareceu num discurso emitido pela televisão para declarar falhada a tentativa de golpe de Estado de hoje de manhã e prometer que os seus executores responderão perante a justiça.

"Gostaria de vos garantir que a situação está totalmente sob controlo e, por isso, convido-vos a prosseguirem serenamente com as vossas atividades a partir desta noite, pois a segurança e a ordem pública serão mantidas em todo o território nacional", declarou o chefe de Estado a partir do palácio presidencial, em Cotonou.

Patrice Telon disse ainda que "esta traição não ficará impune".

Entretanto, o Governo de França pediu aos seus cidadãos no Benim que "tenham a maior prudência" e "permaneçam confinados", referindo "um contexto ainda volátil".

O ministério dos Negócios Estrangeiros francês, num comunicado citado pela France-Presse, refere que França "condena a tentativa de golpe de Estado" no Benim e "está mobilizada para garantir a segurança da comunidade francesa" naquele país, para o qual a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental anunciou o envio de soldados para apoiar "o governo e o exército republicano".

A força da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental será composta por militares da Nigéria, Serra Leoa, Costa do Marfim e Gana.

Presidente do Benim declara fracassado golpe de Estado e promete justiça
Leia Também

Presidente do Benim declara fracassado golpe de Estado e promete justiça

Tópicos Televisão Forças armadas Benim Nigéria França Patrice Talon Alassane Seidou Bola Tinubu Comitê Militar
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Nigéria confirma ataques aéreos e envio de tropas para tentar impedir golpe de Estado no Benim