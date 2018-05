O Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou esta sexta-feira que a cimeira com Kim Jong-un ainda se pode vir a realizar."Vamos ver o que acontece. Estamos em conversações com eles neste momento. E [a cimeira] pode até ser a 12 [de junho]. Gostaríamos que assim fosse", disse o Presidente norte-americano, citado pela Sky News.Horas antes, a Coreia do Norte afirmou continuar disposta a falar "a qualquer momento e de qualquer forma" com os EUA.