Coreia do Norte destrói parte de local de testes nucleares

O regime de Pyongyang declarou como encerrado o local de testes nucleares, depois de "grande explosão" em três túneis.

A Coreia do Norte diz ter destruído os túneis que compõem o local onde o país faz os testes nucleares, cumprindo a promessa que fez aos Estados Unidos e à Coreia do Sul. Uma vintena de jornalistas ocidentais e chineses estiveram presentes para o desmantelar das instalações.



Pelo menos três túneis no local onde realizou os seus testes nucleares foram destruídos.



Tom Cheshire, correspondente da Sky News na Ásia, disse que os explosivos foram montados nas entradas dos túneis e depois detonados, provocando o colapso da zona de testes. "Escalámos umas montanhas e assistimos à detonação a cerca de 500 metros do local", confirmou o jornalista à Sky News.



"Havia pó na nossa direcção, sentíamos o calor a vir até nós. Foi extremamente violento", descreveu Tom Cheshire, um dos convidados pelo regime de Pyongyang para assistir à detonação.



Will Ripley, da CNN, diz que presenciou as explosões dos três túneis a partir de uma plataforma a 500 metros do local.



Kim Jong-un está no caminho de cumprir a promessa feita aos EUA de parar completamente os testes nucleares antes do encontro com Donald Trump marcado para 12 de Junho em Singapura, depois de surgirem notícias de que o país asiático não concordava com as condições previamente estipuladas.



O local agora desmantelado, de seu nome Punggye-ri, foi o palco dos seis testes nucleares levados a cabo pela Coreia do Norte. O mais recente de todos aconteceu em Setembro: Kim Jong-un testou uma bomba de hidrogénio que provocou um sismo de magnitude 6,3 na escala de Richter sentido na China.