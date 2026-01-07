EUA anunciam encontro com representantes da Dinamarca para discutir tensões na Gronelândia

Encontro deve acontecer na próxima semana, de acordo com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, anunciou que está marcado um encontro com representantes da Dinamarca para serem discutidas as tensões na Gronelândia, durante a próxima semana. A informação é avançada pela Reuters.



Marco Rubio lidera o Departamento de Estado

O Presidente norte-americano, Donald Trump, avançou que estava a avaliar com a sua equipa "múltiplas alternativas" para tomar posse do território dinamarquês da Gronelândia, incluindo por via militar, afirmou esta terça-feira a Casa Branca.

Trump "deixou claro que a aquisição da Gronelândia é uma prioridade de segurança nacional para os Estados Unidos e é vital para manter sob controlo os nossos adversários na região do Ártico", disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, avisou que um ataque dos EUA contra a Gronelândia "seria o fim da NATO" e denunciou a "pressão inaceitável" de Donald Trump para controlar aquele território.

Os líderes de sete países europeus - França, Alemanha, Itália, Polónia, Espanha, Reino Unido e Dinamarca - assinaram na terça-feira uma declaração conjunta a defender a autonomia da Gronelândia. No documento, marcam a posição de que a Gronelândia pertence à Dinamarca.