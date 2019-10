Sinto muito, mãe. O meu caminho para o estrangeiro não foi bem-sucedido. Mãe, eu amo-te muito! Estou a morrer, não consigo respirar".

Tra My, de 26 anos, enviou várias mensagens à família que acredita que a jovem seja uma das que está entre as 39 vítimas encontradas num camião no Reino Unido esta quarta-feira. As mensagens foram enviadas na madrugada de quarta-feira. De acordo com uma coordenadora da organização de direitos humanos, Pham Thi Tra My viajou para a China e planeou ir para Inglaterra através de França.



De acordo com a BBC, a família da jovem pagou cerca de 30.000 libras para traficantes levarem a filha para o Reino Unido. Um amigo da família contou mesmo ao meio que a família fez uma hipoteca da casa para pagar a quantia.



Outras duas famílias queixam-se de não saber de familiares de 26 e 19 anos. O irmão da jovem de 19 anos diz que a irmã lhe ligou na terça-feira a informar que iria entrar dentro de um contentor e desligar o telemóvel para evitar ser apanhado. Desde então que não recebem notícias da jovem e que os contrabandistas já devolveram o dinheiro à família.





A primeira confirmação da polícia afirmava que os mortos eram de origem chinesa. Já esta sexta-feira afirmaram: "Enquanto prossegue a investigação, podem verificar-se alterações relativamente à identificação das vítimas".A família disse que divulgou as mensagens porque quer, desesperadamente, saber informações sobre a sua filha.Segundo o jornal britânico The Guardian, as mensagens foram recebidas pela mãe da jovem pelas 4h28 de quarta-feira, ou 10h28 no Reino Unido. O camião com os corpos lá dentro seria descoberto quatro horas depois. Desde que enviou as mensagens que Pham não voltou a usar aquele serviço de mensagens.A embaixada vietnamita em Londres já confirmou ter contactado a polícia para tentar descobrir o paradeiro da jovem.Segundo o irmão, Phanm morava em na vila de Nghen, no norte do Vietname. Saiu de casa a 3 de outubro, com destino a Hanoi, a capital daquele país do sudoeste asiático, para conseguir "os papéis para ir para a China". A partir daí voou para França, depois Reino Unido. No entanto, terá sido detida no Reino Unido e depois enviada de volta para França. "Ela foi detida há uns dias pela polícia do Reino Unido e devolvida a França. Agora soubemos que pode ter morrido", escreveu o irmão num fórum da INternet.A província de onde Pham partiu é conhecido por ser um antro de tráfico humano, no Vietname. Só no Reino Unido, o ano passado, foram detetados 702 escravos de origem vietnamita.

Um homem e uma mulher, ambos com 38 anos, foram detidos, esta sexta-feira, por suspeitas de homícidio e tráfico de seres humanos no caso das 39 pessoas encontradas mortas dentro de um camião frigorífico em Essex, Reino Unido. Com estas duas detenções, sobe para três o número de pessoas sob custódia policial. As autoridades britânicas já tinham detido uma pessoa, o condutor do camião, um norte-irlandês de 25 anos identificado como Mo Robinson, que continua preso.

O camião foi descoberto na quarta-feira na zona do Parque Industrial de Waterglade em Grays, no condado de Essex, a leste de Londres. No interior, a polícia encontrou 39 cadáveres – oito mulheres e 31 homens – que pensa serem cidadãos chineses, uma informação que não foi confirmada até ao momento pelas autoridades chinesas.

As vítimas terão viajado com temperaturas abaixo dos -25ºC mais de 10 horas e até chegarem à fronteira com a Bélgica. Segundo as autoridades locais, ouvidas pelo The Guardian, tudo aponta para que as vítimas tenham entrado dentro do veículo muito antes de chegarem ao porto de Zeebrugee, na tarde de terça-feira.